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Звезда на променаде: Клава Кока подчеркнула фигуру кроп-топом и «юбкой Франкенштейна»

Певица отправилась гулять по ночному Дубаю.

Звезда на променаде: Клава Кока подчеркнула фигуру кроп-топом и «юбкой Франкенштейна»
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Подопечная лейбла Black Star Клава Кока продолжает наслаждаться гостеприимством Дубая. Красотка не только успела позагорать и искупаться в горячих водах Персидского залива, но и полюбоваться красотами города с высоты птичьего полета.

Ночью Кока тоже старается не терять время на сон. Звезда отправилась на прогулку и нарядилась в белый кроп-топ и «юбку Франкенштейна», пошитую из лоскутков разных вещей. В данном случае юбка представляет собой синтез джинсы и деталей разных клетчатых рубашек.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Красотка позировала на фоне ночного города, огни которого придали дополнительного настроения фотокарточек. Снимок певица опубликовала в микроблоге.

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