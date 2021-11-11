Звезда на променаде: Клава Кока подчеркнула фигуру кроп-топом и «юбкой Франкенштейна»

Подопечная лейбла Black Star Клава Кока продолжает наслаждаться гостеприимством Дубая. Красотка не только успела позагорать и искупаться в горячих водах Персидского залива, но и полюбоваться красотами города с высоты птичьего полета.

Ночью Кока тоже старается не терять время на сон. Звезда отправилась на прогулку и нарядилась в белый кроп-топ и «юбку Франкенштейна», пошитую из лоскутков разных вещей. В данном случае юбка представляет собой синтез джинсы и деталей разных клетчатых рубашек.

Красотка позировала на фоне ночного города, огни которого придали дополнительного настроения фотокарточек. Снимок певица опубликовала в микроблоге.

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