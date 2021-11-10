«Так похудела! Красотулечка!»: Водянова показала трогательную встречу со своей бабушкой в Нижнем Новгороде

Наталья Водянова вместе с детьми решила навестить родственницу в России.

Наталья Водянова с сыновьями Лукасом, Виктором и дочкой Невой прилетела в Нижний Новгород, чтобы лично поздравить бабушку Ларису Гаврилову с 92-летием.

Пожилая женщина не так давно пережила ряд тяжелый операций, победив перитонит и пневмонию. И, судя по обнародованному видео, уже практически не встает с постели.

В личном блоге Наталья Водянова показала трогательную встречу с бабушкой, которую ласково называет «бабунечкой». Пожилая дама обрадовалась визиту внучки и правнуков, удивившись, как возмужали парни. Топ-модель также расчувствовалась.

«Бабунечка, мы так рады тебя видеть! Ты так похудела, моя сладкая! Красотулечка!» — сказала Наталья Водянова.

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