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Фигура на зависть: Юлия Михалкова сверкнула упругими «пельмешками» в утягивающем корсете

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» устроила фотосессию с переодеваниями.

Фигура на зависть: Юлия Михалкова сверкнула упругими «пельмешками» в утягивающем корсете
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова два года назад покинула коллектив «Уральских пельменей», но по-прежнему ассоциируется у поклонников с этим юмористическим шоу. Красотка никуда не пропала – она оп-прежнему на экране, теперь ведет «Детский КВН» на СТС, а также снимается в скетчкоме «Сториз».

За жизнью звезды преданные фанаты наблюдают в ее Instagram. Там красотка радует фолловеров яркими образами со съемок, новостями о работе и благотворительных экопроектах. Новые кадры она сделала на фотосессии, во время которой сменила несколько образов.

Один из них – в жемчужном корсете и брюках. Звезда красиво позировала фотографу, а в это время помощники актрисы сняли ее на видео. Элегантный наряд эффектно утянул бюст звезды, так что ее сочные «пельмешки» соблазнительно выглянули из декольте.

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