Будто совсем без юбки: Юлия Михалкова обнажила ноги прямо на улице

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени», телеведущая Юлия Михалкова поделилась новыми кадрами с фотосессии. Девушка примерила несколько образов, позируя на разных локациях – на улице и в студии.
Для прогулки по набережной красотка нарядилась довольно легко. Она накинула серое пальто, а вот ноги оставила оголенными. Актриса дефилировала на камеру, сверкая стройными ножками в высоких грубых ботинках.
«В стиле большого города», — отметила звезда.
Остановившись у парапета, красотка присела и соблазнительно вытянула ногу, обнажив ее до самого бедра, и нежно погладила ее. Конечным результатом съемки Михалкова обещала обязательно поделиться.
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