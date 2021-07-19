Ольга Кузьмина – о закулисных тайнах сериала «Сториз», «Ледниковом периоде» и мечтах сына

С 19 июля на канале СТС стартует новый сезон уже полюбившегося зрителям скетчкома «Сториз». А это значит, что зрители смогут увидеть юмористические зарисовки из жизни героев самых разных социальных сфер и интересов. Многие узнают в героях своих соседей, друзей или себя. В проекте по-прежнему принимают участие Юлия Михалкова, Антон Лирник, Валерия Шкирандо, Даниил Вахрушев и другие артисты.

Галерею самых разных образов создает актриса Ольга Кузьмина. В интервью Teleprogramma.pro она рассказала о своих героинях, отношении к сториз, «Ледниковом периоде» и увлечениях сына Гордея.

«Снимать в условиях пандемии было сложно»

— Ольга, расскажите, пожалуйста, в каких новых ипостасях увидят вас зрители в продолжении скетчкома «Сториз»?

— Образов много и все они разные. Одна из моих героинь – экоактивистка, рьяно защищающая окружающую среду. Причем она делает это совершенно неадекватными способами. Можно сказать, она сумасшедшая, повернутая на экологическом образе жизни (cмеется).

Также в этом проекте есть персонаж Марго — так называемая «бывшая». Пара рассталась, а у молодого человека уже появилась новая девушка. И моя героиня никак не хочет его отпускать, делает вид, что они до сих пор вместе. А он уже не знает, как от нее избавиться

— Какая самая большая сложность при съемках проекта, где у героя множество образов?

— Основная сложность была в постоянной смене грима-костюма. За один съемочный день я могла менять по 5-6 образов. И нужно было быстро перестроиться с одной героини на другую, чтобы они не были похожи.

— С кем из других участников скетчкома вы подружились? Может быть, с кем-то приходилось работать раньше?

— До этого проекта я пересекалась с Олей Вениковой. А с остальными познакомились на съемочной площадке «Сториз». Все они прекрасные, талантливые, разноплановые артисты. Но больше всего меня удивляли и восхищали наши квнщики. Они настолько органичны, талантливы и точны, что многим профессиональным актерам стоит у них поучиться. Вообще я в восторге от всей команды и от каждого артиста, принимавшего участие в этом проекте.

— Как скетчком снимался в условиях пандемии?

— Было непросто. Мы снимали в разгар ограничений, когда они были частично сняты и у нас появилась возможность работать. Все на площадке были в масках, сдавали тесты перед сменой, делали все, как и положено. С организационной точки зрения это, конечно, было сложно. И второй режиссер, и локейшн-менеджер сходили с ума, потому что постоянно что-то отменялось, переносилось. Приходилось подстраиваться под обстоятельства, быть гибкими. В наше странное время по-другому никак.

— Как вы сами относитесь к сториз, к жизни в Инстаграм?

— Я стараюсь соблюдать баланс между соцсетями и реальной жизнью и делать так, чтобы реальность все-таки превалировала и занимала куда больше времени.

При этом я понимаю, что сейчас быть вне соцсетей невозможно и неправильно. Это уникальная возможность для артиста взаимодействовать со своей аудиторией. Когда зритель может мне что-то написать, а я могу ему ответить. И я не имею права не быть там просто из уважения к своим зрителям и поклонникам.

Понятно, что, как и многих, меня общение в соцсетях засасывает и затягивает, но я все же стараюсь минимизировать его. Посмотреть сториз, полистать ленту – это, конечно, прекрасно, но лучше все-таки взять телефон и позвонить или написать сообщение. А еще лучше встретиться и обсудить все новости в реальной жизни, погулять вместе, сходить в кафе или парк.

«Я пропадала на льду огромное количество часов»

— Вы стали победительницей шоу «Ледниковый период». Какую роль проект сыграл в вашей судьбе?

— Это был интересный этап в моей жизни. Я предполагала, что будет сложно физически, эмоционально, морально. Все действительно было непросто, но это было настолько увлекательно, что все сложности нивелировались и ушли на второй план. Мы были максимально увлечены процессом, сконцентрированы на создании номеров, рождении новых идей.

В тот период в моей жизни не существовало ничего, кроме «Ледникового периода». Мой телефон был переполнен различными референсами, движениями, поддержками, прическами. Я буквально сошла с ума на этой почве, потому что хотелось сделать все максимально хорошо, насколько я могла это делать. Поэтому я и пропадала на этом льду огромное количество часов каждый день.

— Потом мы ведь поехали с шоу на гастроли…

— Во время съемок шоу мы были сосредоточены на результате. Было невероятно приятно получать добрые слова и пожелания от зрителей из разных уголков мира, но это было на расстоянии. А этот мини-тур позволил заново пережить эмоции от выступления на льду, причем в двойном объеме.

Было очень важно физически почувствовать энергию зала, услышать аплодисменты. Ведь за время проекта у нашей пары появилось огромное количество поклонников, которые болели за нас и радовались нашим творческим победам. Было радостно встретиться с ними живьем!

Я очень благодарна Илье Авербуху за то, что он пригласил меня в этот проект, что мне удалось с ним поработать! Это потрясающий опыт, который я всегда буду вспоминать. Низкий поклон Илье за то, что он это делает, делал и продолжает делать.

«Я нахожусь за спиной сына»

— Вернемся к соцсетям. Очень часто в вашем Инстаграме можно увидеть снимки вашего восьмилетнего сына Гордея. К чему он сейчас проявляет интерес?

— Гордей – очень разносторонний парень. Он интересуется многим, и я стараюсь не загонять его в какие-то рамки, а помогать, не проявляя давления. Понятно, что с возрастом какие-то его приоритеты меняются и появляются новые, а старые уходят на второй план. Но я стараюсь следить за его увлечениями, поддерживать и подталкивать, но ни в коем случае не тащить куда-то насильно. Я нахожусь за его спиной, а не впереди и слежу за тем, что ему важно.

— Недавно в соцсетях вы рассказывали, что взяли сына на съемки…

— Многие удивляются, почему он так поздно попал на съемочную площадку. Кто-то вообще думал, что сын находится там чуть ли не с младенчества. Но мне не хотелось его туда приводить за компанию, потому что у Гордея еще не было представления о том, что это такое.

А в сознательном возрасте у сына появился интерес к моей профессии. Он видит результаты моих трудов, приходил ко мне на выступления «Ледникового периода», смотрел шоу по телевизору, видел фильмы и рекламные ролики с моим участием. И вот теперь Гордей заинтересовался и самим процессом.

До этой съемки мы давно с ним не виделись, потому что у меня были гастроли. А единственный день для встречи оказался моим съемочным днем. И я предложила Гордею встретиться на съемочной площадке. Он сказал: «Да, почему нет? Посмотрю, как это происходит». Вот и посмотрел. Оказавшись на типичной съемке, проведя 12 часов в душном павильоне, увидев огромное количество людей, таскающих разные приборы, он набрался множества впечатлений. Захочет ли Гордей прийти снова? Не знаю… Если захочет, я возьму его с собой… Так что будем ждать его реакцию.

— А собирается ли Гордей смотреть новый сезон скетчкома «Сториз»?

— Может, будет, а, может, и нет (смеется). Или скажет: «Пойду на магнитную рыбалку». И будет прав, это его выбор!

А зрители смогут посмотреть новый сезон шоу скетчкома «Сториз» на телеканале СТС уже с 19 июля!

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