Мама с коляской: Наташа Королева появилась с ребенком на прогулке

Звезда эстрады после признаний о том, что у нее есть дочь, решила уйти в материнство.

Популярная певица Наташа Королева этой осенью объявила о наличии маленькой дочки. Звезда «подарила» другу наследницу, официальной матерью при этом не являясь – малышку выносила сурмама.

Тем не менее, Королева продолжает хайповать на теме материнства и в новом видео показала себя с коляской. Толкая ее перед собой, она сюсюкает ребенку внутри, а сын рядом ей помогает.

В материнство Королева решила окунуться с головой из-за 19-летнего сына Архипа Глушко. Звездная мама опекает наследника, которые делает первые шаги на большой сцене. и сейчас они вместе участвуют в большом проекте Первого канала.

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