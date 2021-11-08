Когда забыл про диету: располневшей Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом»

Ольга Бузова после отдыха в Париже улетела в Милан.

Ольга Бузова из-за ограничений в период пандемии отменила несколько концертов. Однако артистка решила не расстраиваться и улетела в отпуск в Париж, где сняла номер в люксовом отеле с видом на Эйфелеву башню.

После нескольких счастливых дней блондинка отправилась частным самолетом уже в Милан, где запечатлелась для личного блога в ресторане. Вот только либо ракурс получился неудачным, то ли звезда действительно поправилась, но ее талия на этом снимке выглядела намного шире обычного.

Фолловеры Ольги Бузовой заметили этот момент и, конечно же, не смогли воздержаться от своих колких комментариев.

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу», «Опять про диету забыла?», «Поправилась что ли?», «С талией что-то не то», — написали в комментариях люди.

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