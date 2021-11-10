В МВД возбудили дело после поцелуя комиков в шоу «Игра»

Полиция проводит расследование после поцелуя двух комиком-мужчин в комедийном шоу «Игра». Отдел МВД России по Тверскому району Москвы возбудил дело об административном правонарушении по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Об этом сообщает издание Lenta.ru, отмечая, что имеет в распоряжении копию официального документа, подтверждающего данную новость.

Напомним, провокационный номер в шоу «Игра» был показан в эфире 3 октября. В нем комик Денис Дорохов изображал невесту в белом платье, а его коллега по команде «Камызяки» Александр Панекин — жениха. Играя сцену, они поцеловали друг друга на камеру, после чего их действия были осуждены в ходе самого номера.

Известный шоумен Гарик Мартиросян, который находился в составе жюри того выпуска, признал, что это был перегиб. Некоторых депутатов Госдумы свадебная сценка комиков возмутила, и они обещали обратиться в прокуратуру на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей.

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