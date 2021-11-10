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Понравится многим модницам: Васильев представил трендовый в сезоне комплект одежды в стиле 70-х

Мода на новом витке вернулась в эпоху немецких каталогов.

Понравится многим модницам: Васильев представил трендовый в сезоне комплект одежды в стиле 70-х
Александр Васильев. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

На шоу «Модный приговор» фэшн-эксперты Эвелина Хромченко и Александр Васильев нередко дают модницам советы как относительно отдельных трендов, так и предлагают целые образы актуальной комплектации.

Ольга, героиня. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

В новом выпуске историк моды Васильев, глядя на переодетую по-модному героиню Ольгу, заметил:

«Силуэт нашей героини напоминает 1975 год. В это время происходит переломный момент – уходит из моды хипповый и ретростиль и входит стиль диско.

Здесь есть все от знаменитых в прошлом немецких каталогов Quelle и Neckermann – именно такого рода вещи составляли предел мечтания любой советской модницы в эпоху Брежнева.

Сейчас мода на новом витке вернулась в эти пенаты и то, что мы увидели сейчас на подиуме – полностью понравится очень многим нашим зрительницам», — пообещал эксперт.

Ольга, героиня. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

Джинсовое платье, высокие сапоги, которые заходят под подол, пальто цвета кэмел, напоминающее тренч, — эти вещи сегодня дико модны. Коллега Васильева, Эвелина Хромченко, добавила, что такой комплект подойдет в принципе многим, поскольку основан на базовых принципах гардероба.

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