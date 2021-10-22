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Приталенность – прошлый век: какой тренч уже вышел из моды, показал Рогов

Варианты по фигуре уже не пользуются популярностью.

Приталенность – прошлый век: какой тренч уже вышел из моды, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live показал, какие тренчи сейчас актуальны, а от каких стоит отказаться. Из моды вышли модели по фигуре, в тренде же свободные и полуприлегающие модели.

«Этот вариант уже вышел из моды, потому что он является классическим, а сейчас предпочтительно носить вещи более объемные, вещи, которые сопровождают вашу фигуру, а не подчеркивают ее слишком сильно», — сказал Александр Рогов и продемонстрировал немодный экземпляр.

Александр Рогов демонстрирует немодный тренч. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

А вот модный тренч — более объемный и длинный. При этом он имеет те же признаки плаща, пришедшего к нам из военной формы: кокетку на спине, эполеты, тканевую накладку на груди (ружейный клапан), пояс, двубортный крой.

Александр Рогов демонстрирует модный тренч. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

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