Приталенность – прошлый век: какой тренч уже вышел из моды, показал Рогов

Варианты по фигуре уже не пользуются популярностью.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live показал, какие тренчи сейчас актуальны, а от каких стоит отказаться. Из моды вышли модели по фигуре, в тренде же свободные и полуприлегающие модели.

«Этот вариант уже вышел из моды, потому что он является классическим, а сейчас предпочтительно носить вещи более объемные, вещи, которые сопровождают вашу фигуру, а не подчеркивают ее слишком сильно», — сказал Александр Рогов и продемонстрировал немодный экземпляр.

А вот модный тренч — более объемный и длинный. При этом он имеет те же признаки плаща, пришедшего к нам из военной формы: кокетку на спине, эполеты, тканевую накладку на груди (ружейный клапан), пояс, двубортный крой.

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