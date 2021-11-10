«Ниже плинтуса»: Виталий Кличко высказался после обидных шуток «Квартала 95» в его адрес

Боксер и политик Виталий Кличко в эфире у Дмитрия Гордона оценил шутки в свой адрес со стороны украинской компании «Квартал 95».

«Я считаю, что это был проект зачистки электорального поля. Все делалось умышленно. У меня не было времени их смотреть. Шутки ниже плинтуса. На пародию не похоже, на сатиру не похоже. Рейтинги сегодня у «Квартала 95» никакие. Это случается, когда не смешно шутишь». Виталий Кличко

Как отметил Виталий Кличко, у него достаточно сложные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«До выборов со мной не общались. После выборов пообщались. Потом снова год была пауза. Я считаю, что президент должен общаться со всеми», — сказал Виталий Кличко.

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Напомним, что в роликах «Квартала 95» Виталий Кличко часто представал глупым спортсменом. Боксер занимает пост мэра Киева.

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