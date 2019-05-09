Королевский эксперт рассказал, что значит имя сына Меган Маркл и принца Гарри, которое сравнивают с собачьей кличкой

Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая, а уже через два дня родители рассказали, как назвали своего первенца. Малышу было дано имя Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор, что стало большой неожиданностью для многих. Арчи, сокращенное от Арчибальда, традиционного шотландского имени, означает «истинный, смелый и смелый». В отличие от многих старших членов королевской семьи, у Арчи есть только одно второе имя — Харрисон, означающее буквально «сын Генри» или «сын Гарри».

Многие в Британии ожидали более традиционного королевского имени, хотя одного из предков принцессы Дианы звали Арчибальд Кэмпбелл, который был 9-м графом Аргайла из Шотландии. Гарри и Меган не рассказали, почему они выбрали необычные для королевской семьи имена, однако имя Арчи становится все более популярным в Британии и входит в число 20 самых распространенных имен мальчиков в 2017 году, согласно данным Управления национальной статистики. При этом британские королевские имена обычно выбираются из относительно ограниченного списка тех, которые использовались прошлыми королями и королевами, пишет Daily Mail.

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Между тем, как рассказывали инсайдеры ранее, молодые родители как раз и собирались выбрать для своего малыша такое имя, которое бы имело отношение, как к Великобритании, так и к США. Так, сейчас эксперты заявляют, что супруги выбрали «свежее, забавное и очень современное имя».

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«Хотя оба имени необычны в королевских кругах … Арчи — прекрасный выбор, поскольку он объединяет пышность и традиции, обладая при этом всеми дерзкими чертами характера самого Гарри. Харрисон также прекрасно отражает американскую и британскую тенденции использования фамилий в качестве имен», — добавляет эксперт.

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Букмекеры же отмечают, что имя Арчи стало одним из «самых больших сюрпризов в истории королевских ставок». В компании Ladbrokes на это имя было сделано 60 ставок на Арчи, в то время как представитель букмекерской конторы Coral признался, что это имя привлекло всего несколько игроков. И до того, как имя мальчика стало известно, оно было в числе аутсайдеров со счетом 100/1.

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Примечательно также, что подданные Ее величества не особо воодушевились выбранному Гарри и Меган имени для своего первенца. В комментариях к многочисленным публикациям поклонники королевской семьи сравнивают имя сына принца Гарри с собачьей кличкой.