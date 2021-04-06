Рокки Бальбоа в деле: Сильвестр Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

Звезда «Рокки» Сильвестр Сталлоне собирается снять фильм про братьев Кличко. Звезда Голливуда выступит режиссером и сценаристом проекта.

Съемки могли начаться еще осенью 2020 года, но из-за пандемии знаменитый кинодеятель отложил их до весны 2022-го. Название картины — «Братья-легенды». Об этом сообщается на сайте Кличко. Там же отмечается, что украинские боксеры давно находятся в приятельских отношениях со Сталлоне, а он, в свою очередь, является большим поклонником спортсменов и не раз посещал их поединки.

В 2012 году Виталий и Владимир Кличко выступили сопродюссерами мюзикла «Рокки» стоимостью в 15 миллионов долларов, а также разрабатывали боксерские элементы этого шоу.

Напомним, что знаменитые братья за свою спортивную карьеру собрали значительное количество наград в профессиональном боксе. Владимир выиграл золото Олимпийских игр 1996 года и снялся в нескольких фильмах, в том числе и в знаменитом «Одиннадцать друзей Оушена».

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