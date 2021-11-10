«Не пытайтесь повторить»: Анастасия Волочкова со стрингами в недрах показала, как лучше не раздвигать ноги

Балерина Анастасия Волочкова и ее шпагат опять оказались в центре скандального внимания – в Сети обсуждают видео, снятое одной из туристок, на котором она запечатлела звезду сцены при попытке сделать шпагат. Оказалось, балерину на мостике придерживал мужчина, которого якобы звезда удалила с фото при помощи фоторедактора.

На это балерина ответила. Она записала видео, в котором наглядно продемонстрировала, что выполняет все трюки со шпагатами сама.

Закинув ножку на правые перила, красотка явила миру себя в стрингах, и с такой же легкостью перекинула левую ногу на противоположную сторону, перейдя в оверсплит.

«Не пытайтесь повторить мой опыт, дорогие женщины. Потому что это очень опасно. Можно упасть в воду, если у вас нет такой подготовки», — подчеркнула звезда.

Тем самым знаменитость продемонстрировала, что ни в чьей поддержке не нуждается. И всегда сама выполняет шпагаты.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!