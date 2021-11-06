Оверсплит вверх ногами: юная пассия Тимати показала, на что способна с растяжкой как у Волочковой

Саша Дони встала на руки и раздвинула ноги.

19-летняя Саша Дони, которую поклонники называют не иначе как новой девушкой Тимати и будущей матерью его следующего ребенка, продолжает хвастаться своей красотой.

За снимками в бикини последовала демонстрация физических возможностей красотки. Саша Дони раскинулась в оверсплите, как у Анастасии Волочковой, встав на руки.

Только вот не всех впечатлила минусовая растяжка красотки. Под снимком нашлось место хейту и обидным комментариям.

«И так все поняли, что вы бывшая гимнастка и шпагаты это обычное дело для вас. Уже Волочкову напоминаете», — заметил в комментариях кто-то.

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