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Оверсплит вверх ногами: юная пассия Тимати показала, на что способна с растяжкой как у Волочковой

Саша Дони встала на руки и раздвинула ноги.

Оверсплит вверх ногами: юная пассия Тимати показала, на что способна с растяжкой как у Волочковой
Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/timatiofficial/

19-летняя Саша Дони, которую поклонники называют не иначе как новой девушкой Тимати и будущей матерью его следующего ребенка, продолжает хвастаться своей красотой.

За снимками в бикини последовала демонстрация физических возможностей красотки. Саша Дони раскинулась в оверсплите, как у Анастасии Волочковой, встав на руки.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Только вот не всех впечатлила минусовая растяжка красотки. Под снимком нашлось место хейту и обидным комментариям.

«И так все поняли, что вы бывшая гимнастка и шпагаты это обычное дело для вас. Уже Волочкову напоминаете», — заметил в комментариях кто-то.

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