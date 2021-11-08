«Ты так на Егора смотришь?»: отдыхающая с Кридом Клава Кока в бикини взбудоражила фанатов одним взглядом

Кумир молодежи и исполнительница хитов «Краш» и «Нокаут» Клава Кока заставила поклонников поверить в ее роман с Егором Кридом. Все потому, что звезда отправилась с ним в Дубай.

Первым делом Клава разместила в микроблоге снимки в бикини. Красотка позировала в разных ракурсах фотографу, причем, смогла взбудоражить некоторых одним взглядом. При этом, звезда распахнула свой халатик и явила миру упругие прелести в черном купальнике.

«Ты на первой фотке так на Егора смотришь?», «Может, пару фоточек с Егором запилишь?», «Пожар!», «Мне одной кажется, что они с Егором вместе. Где Егор, там Клава, где Клава, там Егор», «Кто фоткал?», «Милашка!», «Трусы стремные, без них было бы лучше», — пишут фолловеры под фото.

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