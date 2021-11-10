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Колбаска вышла боком: Ольга Бузова в облегающих легинсах не смогла скрыть выпирающий животик

Там, где должна быть талия, у певицы оказался округлый валик.

Колбаска вышла боком: Ольга Бузова в облегающих легинсах не смогла скрыть выпирающий животик
Ольга Бузова. Фото:

Ольга Бузова сейчас путешествует по Европе. Певица уже отметилась в Париже, отужинала в Милане и теперь выбирает, куда бы отправиться дальше. При этом, красотка ни в чем себе не отказывает, угощаясь самыми разными блюдами.

В ресторан телеведущая отправилась в бежевом бадлоне и красных кожаных легинсах. Ожидая заказ, красотка по привычке начала снимать себя для микроблога. И так увлеклась, что забыла втянуть животик.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Скрыть лишние объемы, похоже, Ольга Бузова уже не в силах. Хотя 35-летняя артистка и хвастается, что занимается с персональным тренером в спортзале. По всей видимости, ей пора отказаться от вкусняшек, которыми она балует себя на ночь – докторской колбаской, в любви к которой недавно признавалась.

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