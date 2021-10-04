Когда не знаешь меры в драниках и колбаске: располневшая Бузова в джоггерах не смогла скрыть массивные бедра и ноги

Телеведущая слишком увлеклась белорусской кухней в свое время и теперь не может справиться с лишним на талии и бедрах.

Певица и телеведущая Ольга Бузова максимально сосредоточена на своем сольном шоу, которое усиленно готовит днями и ночами. Это будет нечто грандиозное, предупреждает красотка.

Бузова набрала себе шоу-балет и сейчас регулярно репетирует с танцорами под чутким руководством хореографа с «Танцев» Виталия Савченко. Девушка старается, потому что хочет поразить свою публику, которая придет в «Крокус» к ней на концерт.

Небольшое закулисье красотка регулярно показывает у себя в микроблоге. На этот раз она снова запечатлела себя разучивающей связки и движения. На репетицию она появилась в черном кроп-топе и красных джоггерах с лампасами, которые по сути должны визуально вытягивать и стройнить, но в силах скорректировать располневшую фигуру певицы.

Ольга Бузова ранее признавалась, что поправилась на съемках «Х-Фактора» в Минске. Драники и колбаска, которыми потчевали красотку, сделали свое дело.

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