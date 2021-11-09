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Трусики угодили в самые недра: Паршута в черном бикини на завязках подразнила упругими ягодицами

Красотка продолжает наслаждаться отдыхом в Дубае.

Трусики угодили в самые недра: Паршута в черном бикини на завязках подразнила упругими ягодицами
Юлия Паршута. Фото: Global Look Press

Певица Юлия Паршута, ставшая в этом году звездой шоу «Маска» и «Шоумаскгоон» на НТВ, решила тоже взять паузу в ноябре и улетела с мамой в Дубай.

Помимо сказочных пейзажей и закатов, которыми наслаждается красотка и предлагает полюбоваться подписчикам в Сети, звезда демонстрирует себя в бикини. И многие фолловеры пребывают в диком восторге от подобных кадров.

В новом видео, которое появилось у Паршуты на страничке, она красиво прогуливается по пляжу в лучах закатного солнышка. Звезда в черном бикини демонстрирует свои прелести со всех сторон, включая упругие ягодицы, обнажившиеся из-за врезавшихся в недра трусиков.

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