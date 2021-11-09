Рекомендовала Хромченко: Лопырева пришла на выставку в жакете с баской, который делает фигуру кукольной

Этот декоративный элемент в настоящий момент очень актуален.

Виктория Лопырева появилась в Дубае на международной выставке в красном костюме с юбкой-рыбкой и жакете с рукавами-окороками и баской.

больше по теме Васильев назвал цвет, который идет всем и всегда выглядит празднично Его оттенки сейчас очень популярны.

Звезда в этом наряде выглядела элегантно и женственно, выгодно показывая свою фигуру.

На жакеты с баской ранее обращала внимание Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» Первого канала. Этот декоративный элемент в области талии отлично подчеркивает ее, делая фигуру кукольной.

«Если у вас есть проблема с бедрами, причем все равно в какую сторону: у вас их нет, и вы их хотите, или у вас их много, — приобретайте вещи с баской. И вы будете чувствовать себя защищенно, независимо от задачи», — также советовала Эвелина Хромченко.

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