Рекомендовала Хромченко: Лопырева пришла на выставку в жакете с баской, который делает фигуру кукольной

Виктория Лопырева появилась в Дубае на международной выставке в красном костюме с юбкой-рыбкой и жакете с рукавами-окороками и баской.
Звезда в этом наряде выглядела элегантно и женственно, выгодно показывая свою фигуру.
На жакеты с баской ранее обращала внимание Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» Первого канала. Этот декоративный элемент в области талии отлично подчеркивает ее, делая фигуру кукольной.
«Если у вас есть проблема с бедрами, причем все равно в какую сторону: у вас их нет, и вы их хотите, или у вас их много, — приобретайте вещи с баской. И вы будете чувствовать себя защищенно, независимо от задачи», — также советовала Эвелина Хромченко.
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