«Будете чувствовать себя защищенно»: как выгодно подать проблемную фигуру, научила Хромченко

В настоящий момент в тренде одежда с баской: жакеты, платья, блузки и пальто. Для женщин это действительно приятная новость, ведь эта «юбочка» делает фигуру более женственной, визуально создавая талию даже, если ее и нет. Кроме того, она нивелирует излишне пышное декольте, о чем мы писали ранее.

Как оказалось, баска имеет еще одно замечательное свойство — она способна украсить линию бедер, скрыв собой погрешности фигуры. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

«Если у вас есть проблема с бедрами, причем все равно в какую сторону: у вас их нет, и вы их хотите, или у вас их много, — приобретайте вещи с баской. И вы будете чувствовать себя защищенно, независимо от задачи», — рассказала Эвелина Хромченко.

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