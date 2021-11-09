Васильев назвал цвет, который идет всем и всегда выглядит празднично

Его оттенки сейчас очень популярны.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала похвалил образ от «народного стилиста», который облачил героиню проекта в белое пальто с черным принтом «гусиная лапка».

Историк моды заметил, что белый очень идет участнице шоу, делая ее образ более праздничным. Он также уточнил, что данный тон в принципе подходит большинству людей. И сейчас он очень актуален.

Белый цвет, по замечанию Александра Васильева, всегда придает лукам флер торжественности, с легкостью превращает обыденную вещь в нарядную. Он также советовал обратить внимание на оттенок слоновой кости, который часто выгодно подает естественный цвет кожи.

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