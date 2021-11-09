Благородно и стильно: Васильев показал пальто в трендовую клетку, которая всегда ассоциируется с Шанель

«Гусиная лапка» несколько раз становилась популярной, и сейчас мода на нее вновь возродилась.

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовал зрительницам обратить внимание на клетку «гусиная лапка».

В женскую моду ее некогда ввела Коко Шанель, до нее этот принт на одежде носили только мужчины. В настоящий момент рисунок переживает новый взлет популярности.

Как рассказал Александр Васильев, этот принт еще называли «клеткой принца Уэльского». По словам историка моды, данный сорт твида был изначально создан в Великобритании, а свое название приобрел от имени Эдварда Уэльского, сына королевы Виктории. Он очень любил носить брюки и жилет именно с таким рисунком.

«Первым в Европе ввел в моду такую ткань Поль Пуаре, он делал галстуки из нее. А Коко Шанель впервые употребила ее на женских жакетах. Постепенно этот рисунок переехал в женский гардероб», — прокомментировал Александр Васильев.

По мнению историка моды, пальто, жакеты, юбки и костюмы с принтом «гусиная лапка» отличаются интересным видом, выглядят современно и всегда ассоциируются со стилем Шанель.

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