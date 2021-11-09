«Как сразу постройнело лицо!»: Хромченко показала одежду, которая мгновенно делает силуэт изящнее

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала раскритиковала выбор «народного стилиста», который облачил участницу фэшн-преображения в платье с кареобразным вырезом в области горловины.

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По замечанию ведущей проекта, лицо гостьи студии стало сразу же более тяжелым, а плечи массивнее. Однако другой лук от следующего «народного стилиста» уже порадовал Эвелину Хромченко. Он облачил участницу модного эксперимента в пальто с принтом «гусиная лапка» с V-образным вырезом. Наряды с ним визуально делают шею стройнее и длиннее, а также в целом показывают силуэт в более выгодном грациозном свете.

Поэтому стилист рекомендовала его дамам, которые сомневаются в изяществе своей шеи и хотят сделать плечи менее массивными.

«Обратите внимание на этот вырез! Обратите внимание, как сразу постройнело лицо, как сразу пропорция правильно выстроилась», — сказала Эвелина Хромченко.

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