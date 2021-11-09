Дарья Мороз вслед за Андреем Бурковским приняла решение вернуться в МХТ имени Чехова

Звезда работала в театре на протяжении семнадцати лет, но в прошлом году ушла.

В официальном Instagram МХТ имени Чехова появилось важное сообщение. В театр вернулась артистка Дарья Мороз. Не исключено, что руку к этому приложил новый художественный руководитель Константин Хабенский.

«В ноябре 2021 года в труппу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова вернулись заслуженная артистка России Дарья Мороз и актер Андрей Бурковский». МХТ имени Чехова

Напомним, что Константин Хабенский сменил на посту худрука Сергея Женовача. Он первым делом вернул некоторые постановки в театр, которые прежний худрук по каким-то причинам убрал.

Добавим, что Дарья Мороз уже 17 лет служит в МХТ имени Чехова. В прошлом году она неожиданно сообщила, что покидает труппу. Свое решение актриса не объясняла.

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