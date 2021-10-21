Мамина прическа, папино лицо: Дарья Мороз с дочкой от Константина Богомолова сделали одинаковые стрижки

Актриса Дарья Мороз воспитывает 11-летнюю дочку от режиссера Константина Богомолова. Звездная мама позволяет девочке эксперименты с внешностью и поддерживает ее в любых попытках самовыражения.

На этот раз они с дочкой отправились в салон красоты и сделали себе одинаковые стрижки. Сейчас Аня носит синие волосы, и мама рассказала, что девочка отращивает свой натуральный оттенок и менять его пока не планирует. Аня Богомолова уже успела побывать брюнеткой, блондинкой и с ярко-розовыми волосами.

«Зачарованная принцесса!», — показала мама дочку с синими волосами.

Напомним, что Мороз и Богомолов, хоть и развелись в 2019 году, продолжают поддерживать дружеские отношения и вместе воспитывать дочку. Режиссер женился на Ксении Собчак, а актриса пока одинока.

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