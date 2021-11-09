«Это очень немного по тем временам»: дочь Буденного озвучила их зарплаты с Державиным в СССР

Как отметила Нина Буденная, часть средств они отдавали родителям на питание.

Дочь легендарного комдива Семена Буденного художница Нина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, сколько они с мужем актером Михаилом Державиным получали в СССР.

«Мы с Мишей жили на свои деньги. Мишка получал 700 рублей, а я – 800. Это очень немного по тем временам. Мы еще отдавали родителям на питание. Мама нам определила, сколько отдавать. А как же? Мы работали. Порядок должен быть». Нина Буденная

По словам Нины Буденной, они жили неплохо.

«У нас была прислуга. Повар и женщина, которая убиралась. Нас, детей, это не касалось. Свои дела мы делали сами», — заявила Нина Буденная.

Напомним, что в браке с актером Михаилом Державиным Нина Буденная прожила 19 лет. В этом союзе на свет родилась их дочь Мария.

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