«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами»: Васильева «веселилась до безумия» с Державиным

Как отметила актриса, ее коллега был необыкновенной красоты мужчиной.

«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами»: Васильева «веселилась до безумия» с Державиным
Васильева вспомнила бурный роман с Державиным/http://globallookpress.com/

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» рассказала о своем романе с актером Михаилом Державиным. Их отношения начались на съемках «Обыкновенного чуда».

«Он стал ухаживать за мной. У него такие ярко-голубые глаза цвета незабудки, что было невозможно не влюбиться. Он, конечно, необыкновенной красоты мужчина. С юмором. В те годы он был женат на внучке Буденного Нине».

Татьяна Васильева

Как отметила актриса, она стала для Державина словно походная жена.

«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, ели яичницу. Он водил меня по гостям. Потом они с женой развелись. Я надеюсь, что у Нины Буденной все хорошо сложилось в жизни. Я помогала Державину переживать все тяжелые моменты. Я знала, что он любит именно меня», — сказала Татьяна Васильева.

Как отметила звезда, их отношения были очень простыми.

«После спектакля он подходил и говорил: «Ну что, поедем ко мне?». Я не задумываясь соглашалась. Мне было приятно с ним. Мы веселились до безумия. Бывало, я даже голая танцевала на столе. Тогда вообще такая хорошая компания подобралась у нас: Саша Ширвиндт, Андрей Миронов, мой Миша. Андрей, как сейчас помню, голый нес шампанское, прикрываясь подносом. Но это не была какая-то порнография. А потом мы с Мишей расстались. Как-то органично все вышло», — заявила актриса.

Тэги

Александр ШирвиндтАндрей МироновМихаил ДержавинПрограмма "Судьба человека"Татьяна Васильева
Loading...