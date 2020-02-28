«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами»: Васильева «веселилась до безумия» с Державиным

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» рассказала о своем романе с актером Михаилом Державиным. Их отношения начались на съемках «Обыкновенного чуда».
«Он стал ухаживать за мной. У него такие ярко-голубые глаза цвета незабудки, что было невозможно не влюбиться. Он, конечно, необыкновенной красоты мужчина. С юмором. В те годы он был женат на внучке Буденного Нине».
Как отметила актриса, она стала для Державина словно походная жена.
«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, ели яичницу. Он водил меня по гостям. Потом они с женой развелись. Я надеюсь, что у Нины Буденной все хорошо сложилось в жизни. Я помогала Державину переживать все тяжелые моменты. Я знала, что он любит именно меня», — сказала Татьяна Васильева.
Как отметила звезда, их отношения были очень простыми.
«После спектакля он подходил и говорил: «Ну что, поедем ко мне?». Я не задумываясь соглашалась. Мне было приятно с ним. Мы веселились до безумия. Бывало, я даже голая танцевала на столе. Тогда вообще такая хорошая компания подобралась у нас: Саша Ширвиндт, Андрей Миронов, мой Миша. Андрей, как сейчас помню, голый нес шампанское, прикрываясь подносом. Но это не была какая-то порнография. А потом мы с Мишей расстались. Как-то органично все вышло», — заявила актриса.