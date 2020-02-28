«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами»: Васильева «веселилась до безумия» с Державиным

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» рассказала о своем романе с актером Михаилом Державиным. Их отношения начались на съемках «Обыкновенного чуда».

«Он стал ухаживать за мной. У него такие ярко-голубые глаза цвета незабудки, что было невозможно не влюбиться. Он, конечно, необыкновенной красоты мужчина. С юмором. В те годы он был женат на внучке Буденного Нине». Татьяна Васильева

Как отметила актриса, она стала для Державина словно походная жена.

«Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, ели яичницу. Он водил меня по гостям. Потом они с женой развелись. Я надеюсь, что у Нины Буденной все хорошо сложилось в жизни. Я помогала Державину переживать все тяжелые моменты. Я знала, что он любит именно меня», — сказала Татьяна Васильева.

Как отметила звезда, их отношения были очень простыми.