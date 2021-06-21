«Я Жене оставила квартиру и деньги»: Бабаян вспомнила, как бросила первого мужа ради Державина

Как отметила певица, с супругом-саксофонистом они были вместе четыре года.

Певица Роксана Бабаян в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как бросила первого мужа ради актера Михаила Державина.

«Мой первый муж был саксофонистом. Очень хороший парень. У него замечательная семья. Он прекрасный музыкант. Мы работали с ним хорошо. И пожили хорошо. Правда, только в гостинице. Своей квартиры у нас не было. Мы прожили вместе всего четыре года. Мы все время мотались по каким-то домам. Жили в Ереване, Куйбышева, Ташкенте».

Роксана Бабаян

Как отметила звезда, в будущем они с мужем переехали в Москву. «Мы понимали, что не сможем быть вместе. Стали просто родственниками. Как брат с сестрой, которые занимаются своими делами. Это была такая инерция. Я Жене оставила квартиру. И все деньги, которые привезла из Африки. С Михаилом Державиным мы познакомились в самолете. Он тогда был еще женат, но его брак, как и мой, распадался», – заявила Роксана Бабаян.

Напомним, что Роксана Бабаян и Михаил Державин прожили вместе 37 лет. В 2018 году актер ушел из жизни.

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