Несколько дней от роду, а уже на спорте: Костенко нарядила крошечного сына от Тарасова в футболку и шорты

Судя по всему, долгожданный наследник футболиста пойдет по его стопам.

В последние дни октября в семье футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова случилось прибавление. На свет родился мальчик, как и мечтал спортсмен.

Сейчас мама Анастасия Костенко, подарившая наследника атлету, с малышом уже дома. Она старается подстроиться к новому режиму и многодетном материнству, ведь у нее дочки-погодки двух и трех лет, которые тоже хотят внимания. Но вся ее жизнь подчинена малышу.

Костенко решила показать мальчика подписчикам микроблога и нарядила его в спортивную форму. Малыш, которого назвали Алексеем, лежит на руках у мамы в белой футболке и черных шортиках, на голове – красно-синяя шапочка, а на ногах – такие же носочки от спортивного бренда.

Судя по всему, родители уже определились с будущим своего долгожданного сына и отправят его по папиным стопам.

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