Кто из знаменитостей до конца этого года ждет пополнения

В пандемию работы и светских тусовок меньше, поэтому некоторые знаменитости воспользовались передышкой и... ушли в декрет.

Правда, этот период у них все равно выдался активным. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, в чьих звездных семьях до конца года Быка родятся дети.

На этой неделе впервые станет мамой финалистка шоу «Голос», победительница проекта «Точь-в-точь» 36-летняя Анастасия Спиридонова. Муж певицы, ее бывший одноклассник Антон, работает в сфере энергетики. Мужчина взял отпуск, чтобы провести важные дни рядом с женой. Сама Спиридонова незадолго до родов ушла в декрет, отказавшись от работы.

Серафима-Симба ждет братика

31-летняя Нюша всю беременность путешествует. Осенью она отдыхала на Кипре, в Париже, потом побыла в Москве, а сейчас в Дубае. В начале ноября в ОАЭ проходит музыкальный фестиваль, одним из организаторов которого стал муж Нюши — предприниматель Игорь Сивов, поэтому вся семья греется на солнышке. В Дубае сейчас температура и воздуха, и воды +30, так что отдыхать очень комфортно.

У Нюши и ее мужа скоро родится сын. Супруги говорят, что имя ему еще не выбрали, а вот имя их 3-летней дочки до сих пор обсуждают — напомним, девочку зовут Серафима-Симба. Первого ребенка артистка рожала зимой у океана в США, поэтому у Серафимы-Симбы есть не только российское, но и американское гражданство.

Улетит ли Нюша и в этот раз на зимовку в Майами, пока непонятно. Но известно, что VIP-роды в элитной частной клинике и в Москве, и в Майами стоят примерно одинаково — около 1 млн руб. Но в Америке неизбежны дополнительные расходы для иностранцев — на оформление документов, аренду жилья, поэтому выходит на пару миллионов рублей дороже.

Беременная Нюша участвует в рекламных кампаниях, записывает треки, раздает интервью. И активно занимается спортом: «На эту беременность у меня есть своя, особенная схема, мне уже привычная. Я катаюсь на yamuna-мячах (модный метод работы с телом на основе хатха-йоги с использованием особых мячиков. — Авт.), практикую спортивные тренировки, массаж и иногда хожу на аквааэробику. А еще люблю йогу для беременных».

Сына Николаевой будет нянчить дочка Волочковой

35-летняя ведущая программы «Утро России» Елена Николаева планирует родить первенца в свой день рождения, 25 декабря. У ее мужа, 47-летнего предпринимателя Игоря Вдовина, четверо детей от предыдущих браков. Дочь Вдовина от отношений с балериной Анастасией Волочковой второй год живет с ним и Еленой Николаевой.

Мачеха легко нашла общий язык с 16-летней Ариадной. Скоро девушка будет нянчить братика. Николаева планирует вернуться на работу в январе — уже нашла двух нянь. Беременность переносит легко, поправилась совсем немного, животик аккуратный и небольшой. Рожать телеведущая будет в Центре акушерства и гинекологии им. Кулакова.

Серябкина живет на две страны

36-летняя певица Ольга Серябкина засиживаться в декрете не планирует. Первенца экс-солистка группы «Серебро» родит через месяц — и сразу на праздничные заказники: «Для меня очень важно оставаться в тонусе — с 24 декабря я возобновлю свою концертную деятельность. Сейчас в комфортном для себя режиме продолжаю репетировать и заканчиваю работу над альбомом. Плюс до Нового года планирую выпустить новый сингл».

Только на прошлой неделе Серябкина и ее муж, бизнесмен Георгий Начкебия прилетели из Австрии на Родину. Ольга проводит много времени в музыкальной студии, а потом едет контролировать ремонтные работы: супруги завершают ремонт в своем доме в Подмосковье, а жить планируют на две страны. Георгий долго жил в Австрии, и там у него тоже есть недвижимость.

Серябкина не посещает ресторанов из-за ковида — бережет себя и малыша, поэтому на Хеллоуин устроила домашнюю вечеринку: сама вырезала тыквы, готовила тыквенный суп. Ольга успела посмотреть в декрете сериал «Игра в кальмара», а в последний месяц беременности решила больше читать.

А в это время

Экс-муж Ольги Бузовой, 34-летний футболист Дмитрий Тарасов, стал отцом в четвертый раз. Его третья жена, 27-летняя Анастасия Костенко, родила сына, у пары также подрастают две дочки. У Тарасова еще есть дочь от первого брака. Жена Тарасова рожала в элитном подмосковном госпитале «Лапино». Имя сыну спортсмен выбрал сам — мальчика назвали Алексей.

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