Готовится стать матерью-одиночкой: беременная Алена Рапунцель скрыла животик облегающим платьем

Экс-звезда «Дома-2» вернулась из родного Владивостока в Москву и теперь обживается перед родами.

Минувшей осенью в жизни бывшей участницы реалити о любви «Дом-2» Алены Рапунцель случилась череда судьбоносных событий. Сначала беременность, затем замужество с отцом будущего ребенка, стриптизером Ильей Семиным, а потом и развод стали настоящим испытанием.

Экс-участница реалити старается сосредоточиться на интересном положении. У нее уже шестой месяц беременности, животик как-то враз округлился и стал большим, но красотке еще удается его скрывать за эффектными нарядами. В этот раз она надела черное облегающее платье и переключила внимание публики с талии на лицо.

К слову, Рапунцель готовится стать матерью-одиночкой. Она предпочитает не обсуждать причины развода, лишь однажды намекнув об истинности случившегося. Зализывать душевные раны она ездила в родной город Владивосток, но буквально на днях возвратилась в Москву.

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