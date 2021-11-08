«Красивый, как Аль Капоне»: Маша Распутина пришла в экстаз, увидев певца Юлиана на шоу «Суперстар. Возвращение»

Певец Юлиан поразил поклонников и жюри проекта внешним видом. Ради появления на телевидении он похудел на 20 килограммов.

48-летний певец Юлиан стал участником второго сезона проекта «Суперстар. Возвращение» телеканала НТВ.

В 90-е его называли кремлевским соловьем, но сам Юлиан никогда не считал себя придворным. В 1995-м Юлиан был назначен официальным исполнителем гимна Москвы.

В 1996 году он создал «Театр песни», а еще через пару лет отметил творческий юбилей на самой пафосной концертной площадке страны в Концертном зале «Россия».

В 26 лет Юлиан получил звание Заслуженного артиста России, это был первый случай в истории Российской эстрады, когда это звание давали столь молодому человеку.

Но с началом 2000-х и уходом Бориса Ельцина карьера Юлиана пошла на спад.

«Я не понимал, почему я должен был платить, чтобы меня показали по телевизору, — сказал Юлиан в программе «Суперстар. Возвращение». — Меня не было в «Песне года» и я горжусь этим. Это классно».

На шоу «Суперстар. Возвращение» певец Юлиан исполнил хит, который для него написала Александра Пахмутова, «Русский вальс».

Специально для участия в проекте Юлиан похудел на двадцать килограммов. И это тут же отметила член жюри Маша Распутина. Она сделала шикарный комплимент исполнителю.

«Молодец! — оценила Маша Распутина вокал Юлиана. — И похудел. Красивый, как Аль Капоне. Вместе с Лолитой вы как будто из «Крестного отца».

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