«Он должен ответить за всю подлость»: Маша Распутина пожаловалась на проблемы в семье

В жизни Маши Распутиной наступили сложные времена. Все дело в том, что сын Виктора Захарова, с которым артистка сожительствует уже много лет, — Роман решил вынести на суд общественности все семейные проблемы. В студии у Андрея Малахова он рассказал о том, что Маша и его отец никогда не были женаты, а свою сводную сестру, которую тоже зовут Маша, при всех оттаскал за волосы.

«Этот нечеловек должен ответить за все содеянное зло, которое он причинил нашей семье. Он должен ответить за всю подлость, которую сотворил. И по всем кармическим законам Вселенной. И по человеческим. Нашу Машу просто использовали, как дурочку. Самая главная ее беда в том, что она не слушает родителей. Когда она начнет слушать нас, ее жизнь совершенно по-другому пойдет», — цитирует Распутину «Собеседник».

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Добавим, что Маша и Виктор Захаров борются с коронавирусом. Артистка переносит болезнь легче, а вот ее спутник жизни угодил в больницу с обширным поражением легких.

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