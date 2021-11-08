Как будто без трусиков: Каменских в розовом бикини подразнила массивными бедрами

Певица повязала на бедра кофту, из-под которой белье оказалось практически не видно.

Украинская поп-дива Настя Каменских за нынешнюю осень успела несколько раз отдохнуть заграницей. На днях она вернулась из Египта, где совместила не только отпуск, но и работу. Правда, на пляж красотка выбиралась одна, но без фотографий в купальнике поклонников она не оставила.

Где-то подруги, а где-то сама, но пляжный фотоконтент Каменских накопила. На селфи, которое звезда успела сделать перед выходом на солнце, она позировала в розовом бикини. Стринги и массивные бедра исполнительница хотела спрятать за кофтой, которую завязала на талии, но вместо этого, наоборот, привлекла к ним еще больше внимания.

Кстати, по возвращении из приятной командировки Каменских поспешила воссоединиться с мужем Потапом, а также отметить мамин день рождения. Артистка показала, какой моложавой и красивой остается ее мать Лидия Каменских.

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