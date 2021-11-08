У соседа аж глаза из орбит вылезли: Каменских в платье с суперпуш-ап подразнила полушариями груди

Певица появилась на съемках в неприлично откровенном наряде, чем смутила коллегу.

Украинская поп-дива Настя Каменских любит ставить поклонников в неловкое положение своими откровенными ракурсами и снимками в бикини и без. Но на этот раз звезда сцены пошла еще дальше и смутила уже коллегу по проекту.

Каменских в новом сезоне заняла место члена жюри в украинской версии шоу «Маска». Звезда от выпуска к выпуску меняет образы, и новый аутфит оказался чересчур провокационным. Платье лавандового оттенка с вырезом чуть ли не до живота открыло пышный бюст красотки, которая позаботилась о том, чтобы надеть суперпуш-ап.

И коллега по проекту не смог сдержать эмоций, видя столь откровенный ракурс у соседки. Его глаза буквально вылезли из орбит, когда Каменских повернулась к нему бюстом. Все это запечатлела камера, и певица даже показала, как это было.

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