«Моя ты красота!»: преображенная Долина с косичками как у Бузовой вызвала восторг у Гузеевой

А вот некоторые поклонники, в отличие от звезды, не признали помолодевшую Ларису Долину с новой прической.

Лариса Долина в свои 66 лет может похвастаться точеной фигурой и моложавым лицом. Артистка за последний год серьезно изменилась – она похудела на два десятка килограммов, полностью поменяла имидж и теперь щеголяет в облегающих нарядах и мини-юбках.

Прически Долина тоже стала менять как перчатки. То нарастит конский хвост до талии, то примерит черный парик длины каре. А теперь и вовсе сделала афрокосы с оригинальным оформлением. Точь-в-точь как у Ольги Бузовой.

Показавшись в новом образе фанатам в микроблоге, Долина вызвала шквал эмоций у подписчиков. «Моя ты красота!», — воскликнула Лариса Гузеева первой в комментариях.

Но не все поклонники оказались солидарны с телесвахой. Некоторым преображение показалось чересчур из-за фотоэффектов. «Кто это на фото? Фотошоп рулит!», — написал кто-то из фолловеров.

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