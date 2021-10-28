Молодежи на заметку: 65-летняя Лариса Долина вышла в мешковатом трикотажном костюме и модной оправе травяного цвета

Артистка прилетала с коллегами в Санкт-Петербург для выступления.

Лариса Долина запечатлелась у трапа самолета в модном образе спортивного стиля. Так знаменитость сообщила о своем прибытии в город на Неве.

Долина прилетела ради собственного концерта в Санкт-Петербурге вместе со своей командой. Лариса Александровна позировала с коллегами у частного джета.

Певица выбрала для полета удобный, но при этом стильный образ с преобладанием травяного цвета. Долина облачилась в оверсайзный костюм спортивного стиля.

Артистка скомбинировала худи и свободного кроя брюки с молочной кожаной курткой. Также Долина надела очки с крупной оправой. Примечательно, что стекла прямоугольных очков перекликались с костюмом.

Долина завершила модный образ для перелета босоножками. Несмотря на холодную погоду, артистка не побоялась надеть летний вариант обуви. Все дело в теплой детали, которую Лариса Александровна добавила к открытым туфлям на воздушной подошве. Долина отдала предпочтение лососевым носкам.

Напомним, ранее Лариса Долина затмила Ольгу Бузову. Артистка повторила прическу телеведущей. Долина появилась на публике с огромным конским хвостом.

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