«Я сама написала текст»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова запела

Надежда Ермакова уже становилась участницей реалити-шоу «Дом-2» несколько лет назад. А затем покидала проект, чтобы состояться за периметром. Однако на обновленную телестройку она вернулась вновь и сейчас не только строит любовь, но и претендует на звание «Человек года».

На конкурс Надя Ермакова решила записать песню. И кадрами своего выступления поделилась с подписчиками.

«Откровенное признание «я влюбилась». Мое выступление в конкурсе «человек года». Я сама написала текст, музыка Роман Рам. Как вам номер? Крыши Питера, рок-группа и вместо занятий, репетиция», — сообщила звезда.

Подписчики в комментариях принялись обсуждать талант Ермаковой. Многие сравнили ее с Бузовой, причем не в пользу последней.

«Надя! Вот честно! Мне приятнее тебя слушать, чем Бузову», «Умничка», «Песня огонь!», «Песня отличная, Надюш, женского счастья тебе!!», — оценили звезду фолловеры.

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