На бизнес-встрече: Анастасия Волочкова в прозрачном платье выставила нижнее белье на всеобщее обозрение

Звезда сцены Анастасия Волочкова уже несколько дней отдыхает в Турции. Сначала она остановилась в Алании, где успела насладиться песчаным пляжем и красотой уютного города, а затем перебралась в Сиде.

Такие перемещения, как оказалось, связаны с делами. Да-да, балерина не просто отдыхает, но и принимает участие в различных бизнес-форумах и конгрессах. Накануне на очередную встречу с бизнес-сообществом Волочкова нарядилась в прозрачное платье в пол, оказавшееся неспособным скрыть нижнее белье звезды.

При этом, ничуть не смущаясь, Волочкова позировала на снимке в деловой обстановке, предъявляя прелести в нижнем белье на всеобщее обозрение.

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