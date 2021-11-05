«Стройная как статуэтка»: Волочкова отметилась в мерцающем мини-платье на отдыхе

Анастасия Волочкова отметилась в мерцающем мини-платье на отдыхе в Турции. Бывшая прима-балерина Большого театра проводит время на Анталийском побережье уже неделю. Подписчики оценили ее образ в серебристом коротком платьице. Несмотря на то, что экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова не выступает на театральной сцене, она по прежнему пребывает в отличной форме.

«Прекрасное начало дня и продолжения отдыха!» — делится впечатлениями Волочкова в своем Instagram.

Балерина выгодно подчеркнула свои стройные формы. Подписчики оценили изящную фигуру Анастасии Волочковой, одарив ее комплиментами.

«Стройная как статуэтка», «Шикарная, восхитительная! Обожаем вас», «Прекрасная красотка в прекрасном платье», — писали фанаты.

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