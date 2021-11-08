Время откровений: Анфиса Чехова призналась в использовании фотошопа и показала себя с весом в 100 килограммов

Звезда решилась на откровенную и, по ее словам, неприглядную правду.

Минувшим летом поклонники телеведущей Анфисы Чеховой изумились стройности и легкости своей любимицы. Красотка после масштабного похудения без стеснения постит у себя в микроблоге кадры в бикини и лишь сейчас решилась на признание – она пользовалась фотошопом.

Чехова нашла смелось признаться, что уменьшала себя и свои пропорции на фотографиях. Снимки относятся еще ко временам ее счастливого замужества с актером Гурамом Баблишвили, но это не отменяет эффекта, производящего впечатление на зрителя.

«Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой!», — сообщила звезда подписчикам. – «Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза!».

На снимках Чехова без фотошопа выглядит как среднестатистическая обычная женщина с неспортивным животиком и располневшими бедрами.

Но в погоне за комплиментами и восхищенным фибдэком от подписчиков красотка визуально стройнела в фоторедакторе, оставаясь при этом с весом за 100 кг в жизни.

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