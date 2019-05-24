Отношения

«Мы не созданы для совместной жизни»: Анфиса Чехова объяснила причину расставания с Владимиром Тишко

Телеведущая заявила, что он оказался очень авторитарным и жестким человеком.

«Мы не созданы для совместной жизни»: Анфиса Чехова объяснила причину расставания с Владимиром Тишко
Анфиса Чехова/globallookpress.com

Известная телеведущая Анфиса Чехова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему не вышла замуж за актера Владимира Тишко. Она отметила, что это была ее первая попытка создать семью. Они жили вместе. «Это были очень болезненные отношения. Мы оба очень амбициозные люди. Ему была нужна такая мамочка, которая бы его все время поддерживала. Я не была готова стать такой опорой. Со своей стороны и я не давала того, что он просил. Это, конечно, были такие неумелые чувства. Но как могли какое-то время мы любили друг друга», — заявила она.

Сейчас Чехова очень благодарна Тишко за те отношения. Она отметила, что получила жёсткий опыт, который ей очень пригодился. После расставания с Владимиром она пошла к психологу. Ей хотелось понять, почему в ее жизни попадаются мужчины, которые не могут ее оценить по достоинству.

Также Чехова рассказала, что однажды Тишко даже ударил ее. Она хоть его и простила, но стычки между ними на этом не прекратились. «Он даже через газету делал мне предложения руки и сердца. Все было романтично, с кольцами. Но мы не созданы для совместной жизни, поэтому и расстались. Володя не давал мне поддержки, когда я падала», — отметила ведущая.

Чехова добавила, что после расставания с Тишко на протяжении четырех лет была одна. Конечно, в те годы у нее были мужчины, но ни с кем она не могла сблизиться полноценно.

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Тэги:

Анфиса ЧеховаВладимир ТишкоПрограмма "Судьба человека"
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«Мы не созданы для совместной жизни»: Анфиса Чехова объяснила причину расставания с Владимиром Тишко
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