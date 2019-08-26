Словно в прошлом: Анфиса Чехова пустила экс-супруга в свой дом

Правда, Гурам Баблишвили пришел не к ней, а поиграть с сыном в игровую приставку.

Анфиса Чехова вот уже два года как наслаждается свободой. Много путешествует, читает, смотрит хорошие спектакли, а единственным и главным мужчиной в своей жизни называет сына Соломона.

Девушка, кажется, даже помолодела и похорошела за это время. По крайней мере, из дамы с пышными формами Анфиса превратилась почти в стройняшку.

Про бывшего мужа Анфиса говорить не любит. А если и вспоминает, то лишь о том, что они с Гурамом остались любящими родителями для сына. Однако в последнее время их общение стало более тесным и доверительным.

На днях теледива удивила семейным снимком. На фото в квартире у Чеховой отец и сын играют в цифровую приставку.

«Заняты важным мужским делом», — подписала снимок светская львица, а также добавила, что сын провел прекрасные каникулы с папой в Грузии и теперь собирается в школу.

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Подписчики же понадеялись, что экс-супруг пришел навестить Анфису не только, чтобы завести сына к маме. Они не исключают, что чувства между супругами могут вспыхнуть вновь… Тем более что ни у Анфисы, ни у Гурама за это время серьезные отношения не сложились.