«У меня нет нужды заниматься домашним хозяйством»: Валерия — о быте с Пригожиным

Певица не намерена тратить драгоценное время на уборку, стирку и готовку, когда этим может заняться кто-то другой.

Певица Валерия в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro рассказала о своей семейной жизни с Иосифом Пригожиным. Так, певица уточнила, что муж не обделен ее вниманием. А вот на домашние дела — приготовление обеда, уборку, стирку и глажку артистка время совсем не тратит. Для этого у Валерии есть помощница. Певица лучше больше времени проведет с семьей, внучкой и детьми, чем будет погружаться в бытовые вопросы.

«У меня нет нужды заниматься домашним хозяйством, у меня есть помощница. Практически, всю мою занятость определяет супруг, мы все делаем вместе и никогда не разлучаемся. Мы с мужем круглые сутки находимся рядом друг с другом. Мой муж не обделен моим вниманием и моей заботой. В таком режиме мы живем уже 18 лет, и нам вместе никогда не скучно», — отметила певица.

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