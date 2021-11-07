А красной икры с маслицем не дали? Галкин «подловил» сына Гарри за поеданием сосисок, а Лиза угощалась пряником

Особыми деликатесами Примадонна своих детей в замке в Грязи не балует.

Алла Пугачева в интервью YouTube-проекту «А поговорить?» призналась, что в детстве очень любила свежий хлебушек, сосиски и эклеры с начинкой. Этот же десерт был любимым и у шоумена Максима Галкина. Вот и своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу особенными деликатесами Примадонна в замке в Грязи не балует. Однако по секрету дочка певицы призналась, что очень любит гречневую кашу с красной икрой.

Максим Галкин в своем микроблоге показал, как его сынишки Гарри с аппетитом поедал сосиски с белой горбушкой, а Лиза угощалась пряником.

«Лиза, есть у тебя какая-нибудь диета?» — спросил у дочки Максим. «Есть, пряников», — тут же нашлась Лиза. «Хорошая диета, какая! По-русски», — пошутил муж Аллы. «Режим питания нельзя нарушать», — поправила шоумена дочка.

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