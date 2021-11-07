«Я тут мучаюсь, а ты оператор!»: сын Галкина и Пугачевой Гарри предъявил претензию отцу

Известный телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сторис микроблога милым домашним видео, на котором запечатлел, как в воскресный вечер вместе с сыном Гарри собирает пианино из конструктора «Лего».

Звездный отец рассказал, что собирает детали для музыкального инструмента наперегонки с сыном.

Но видимо, Максим Галкин решил дать больше самостоятельности наследнику и в какой-то момент перестал помогать ему в сборке, увлекшись записью видео.

Заметив, что отец держит в руках телефон уже довольно продолжительное время, вместо того, чтобы собирать пианино, Гарри Галкин возмутился.

«Папа, почему ты не собираешь «Лего»? Значит, мне приходится все собирать. А тебе приходится оператором быть?! То есть, я тут мучаюсь, смотрю и не понимаю, как это собирать…» — отчитал отца за бездействие Гарри Галкин.

Однако Максим Галкин быстро поставил восьмилетнего наследника на место.

«Да все ты понимаешь!» — ответил телеведущий.

Напомним, на минувшей неделе Максим Галкин довольно часто делился в микроблоге видео с участием близнецов Гарри и Лизы.

Он показывал, как те завтракают, демонстрируют поделки на Хэллоуин и играют в карточную игру «Привет, валет!».

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