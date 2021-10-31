Хеллоуин в замке: дочь Аллы Пугачевой Лиза украсила голову на праздник стильной заколкой цвета тыквы

Лиза Галкина в стильном образе предстала на видео в микроблоге своего папы Максима Галкина.

Телеведущий Максим Галкин в праздник Хеллоуина показал в сторис микроблога, как к нему подготовились его дети, восьмилетние близнецы Гарри и Лиза.

Ребята с удовольствием демонстрировали поделки, которые сделали своими руками специально к празднику.

Гарри смастерил корзинку, которую с помощью специального клея дополнил паутинкой. А Лиза представила гирлянду из приведений и тыкв.

«У меня тут гирляндочка привидений. Они с тыковками дружат, если кто не знает», — рассказала на видео Лиза Галкина.

Интересно, что свои волосы, туго заплетенные в косички, Лиза Галкина украсила под стать празднику. На ее голове виднеется заколка цвета тыквы.

Одета девочка по-домашнему. Младшая дочь Аллы Пугачевой в кадре предстала в черной плиссированной юбочке, голубой футболке, белых колготках и черных туфельках.

Гарри облачен в стильную футболку и зауженные брючки.

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