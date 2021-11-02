Следит за модой: Максим Галкин стильно утеплился в пуховике модного цвета экрю

Популярный телеведущий, супруг Аллы Пугачевой и отец двоих детей-близнецов Гарри и Лизы, Максим Галкин, вполне может считаться иконой стиля.
Образы шоумена, в которых он выходит в свет, безупречны. Кстати, в немалой степени этому способствует Алла Пугачева, которая периодически подбирает луки для своего супруга Максима Галкина.
Так, на днях он появился на съемках в пиджаке, который для него купила Алла Пугачева.
На этот же раз Максим Галкин показал в сторис микроблога, как он стильно утеплился в прохладную погоду. Максим Галкин поделился кадрами, на которых предстал во дворе замка в деревне Грязь.
Сквозь густой туман, накрывший Москву и окрестности в этот вторник, 2 ноября, были видны его очертания.
Максим Галкин облачился в пуховик модного в этом сезоне оттенка экрю, или слоновой кости.
«Когда такая погода, как-то сразу хочется отправиться в путешествие», — сказал Максим Галкин.
Между тем, со своей семьей шоумен проводит эти каникулы дома. На днях он показывал Лизу и Гарри во время завтрака, а затем запечатлел, какие поделки близнецы сделали на Хеллоуин.
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