Следит за модой: Максим Галкин стильно утеплился в пуховике модного цвета экрю

Телеведущий Максим Галкин предстал во дворе своего замка в деревне Грязь.

Популярный телеведущий, супруг Аллы Пугачевой и отец двоих детей-близнецов Гарри и Лизы, Максим Галкин, вполне может считаться иконой стиля.

Образы шоумена, в которых он выходит в свет, безупречны. Кстати, в немалой степени этому способствует Алла Пугачева, которая периодически подбирает луки для своего супруга Максима Галкина.

Так, на днях он появился на съемках в пиджаке, который для него купила Алла Пугачева.

На этот же раз Максим Галкин показал в сторис микроблога, как он стильно утеплился в прохладную погоду. Максим Галкин поделился кадрами, на которых предстал во дворе замка в деревне Грязь.

Сквозь густой туман, накрывший Москву и окрестности в этот вторник, 2 ноября, были видны его очертания.

Максим Галкин облачился в пуховик модного в этом сезоне оттенка экрю, или слоновой кости.

«Когда такая погода, как-то сразу хочется отправиться в путешествие», — сказал Максим Галкин.

Между тем, со своей семьей шоумен проводит эти каникулы дома. На днях он показывал Лизу и Гарри во время завтрака, а затем запечатлел, какие поделки близнецы сделали на Хеллоуин.

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