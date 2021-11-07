«Моя поддержка»: Ханна показала моложавую маму и ее драгоценный подарок

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Ханны появилась фотография ее родительницы. Знаменитость поделилась подробностями общения с родной мамой.

Ханна отметила, что перевезла маму из Чебоксар в свой дом. Только живет родительница артистки в соседнем подъезде.

«Мамуля – это моя поддержка, моя опора и человек, который всегда меня во всем поддерживала и поддерживает», – заявила Ханна.

Певица привезла для мамы подарок из Турции. Ханна призналась, что ее близкий человек обожает сериал «Великолепный век» о правлении султана Сулеймана. Поэтому исполнительница не могла не привезти родительнице кольцо с любимым камнем турецкого правителя.

«Султанит. Камень, который обожал султан Сулейман. И, кстати, он от мигрени помогает», – отметила Ханна.

Маме певицы подарок пришелся по вкусу.

Напомним, недавно Ханна вместе с мужем и дочерью посетили стройку своего загородного дома. Певица показала, как преобразился коттедж. Ханна намеревается заехать в дом к Новому году.

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